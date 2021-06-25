معرض فني في فرنسا يجمع ثلاث اخوة ايزيديين للتعبير عن الإبادة الايزيدية

2021/06/25 | 16:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – باريس افتتح معرض فني في يوم الاثنين 21-6-2021 في فرنسا بعنوان (الحركة) ضمن فعاليات ( La semaine des refuges – اسبوع اللاجئين)، حيث شارك كل من الاخوة الثلاثة (اسماعيل، سلام وسالم) بـ ٧ لوحات فنية وهي تعبر عن الإبادة الجماعية ضد الايزيديين وعن هجرتهم.وفي مشاريعهم الجديدة افتتح اليوم 25-6-2021 ولغاية 2-7-2021، …

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