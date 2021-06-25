مليار دولار سنويا لنقل العمالة الاجنبية في نفط البصرة الى دبي

2021/06/25 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النزاهة، الجمعة، كلفة نقل

العمال الأجانب العاملين في شركات

النفط الأجنبية العاملة في البلاد،

فيما اشارت إلى انها تكلف الدولة مليار

دولار سنوياً.

وأكد مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي في

تصريح

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