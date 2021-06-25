توضيح هام من مستشار الكاظمي بشأن قيمة

2021/06/25 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون

المالية، مظهر محمد صالح، اليوم

الجمعة، نسبة ارتفاع معدل التضخم في

البلاد.

وقال صالح، في تصريحات للوكالة

الرسمية، إن "تحسن قيمة الدينار العراقي

يرتبط بقدرة الاقتصاد على

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