حصيلة ضحايا الفيروس القاتل في العراق ترتفع إلى أكثر من 17 ألف شخص

2021/06/25 | 16:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الجمعة، إلى أكثر من 1.31 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 5300 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 25 حزيران/يونيو، وتضمن تسجيل 5325 إصابة، و34 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 4500 حالة تماثل للشفاء بمعدل 92.9%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 76 ألف شخص، بينهم أكثر من 547 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 17 ألف حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 842 ألف شخص.

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