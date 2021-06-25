ارتفاع عدد ضحايا مبنى ميامي والبحث جار عن 159 مفقودا

2021/06/25 | 16:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عمدة مقاطعة ميامي دايد، دانييلا ليفين كافا، العثور على ثلاث جثث خلال الليلة الماضية، ما يرفع عدد القتلى إلى أربعة جراء انهيار قسم من مجمع "شامبلين تاورز ساوث" في منطقة ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية.

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