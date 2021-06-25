2021/06/25 | 16:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت قيادة فرقة العباس القتالية، اليوم الجمعة، تفاصيل عن تشكيل الفرقة.وقال المشرف على فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي في مقابلة متلفزة، تابعها “المركز الخبري الوطني”، إنه “قبل صدور فتوى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كواليس تشكيل فرقة العباس القتالية وما تمتلكه من أسلحة المركز الخبري الوطني.

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