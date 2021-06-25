العراق يسجل 5325 اصابة جديدة بكورونا

2021/06/25 | 17:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 5325 اصابة جديدة بكورونا في العراق خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مختبراتها سجلت 5325 اصابة جديدة، و4512 حالة شفاء، اضافة الى 34 حالة وفاة.

ووصل مجموع الذين تلقوا اللقاح الى 842964.

أدناه الموقف الوبائي والتلقيحي لجميع محافظات العراق.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة العراقية

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