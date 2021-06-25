2021/06/25 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ربما اجتاح فيروس كورونا شرق آسيا منذ أكثر من 20 ألف عام، تاركا آثارا في الحمض النووي لدى الأفراد في الصين واليابان وفيتنام الحديثة.وأوضح كل من ياسين سويلمي، باحث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: فيروس كورونا ضرب البشرية منذ 20000 عام! المركز الخبري الوطني.

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