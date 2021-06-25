2021/06/25 | 17:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة،ضبط مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ام قصر الاوسط.

وقالت الهياة في بيان صحفي، أنه ” بالتعاون والتنسيق المشترك وبمعلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن منفذ ميناء ام قصر الأوسط من ضبط حاويتين تحتوي الأولى على مواد كيمياوية شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال متروكة منذ فترة طويلة داخل الميناء”.

وأضافت الهياة، أن “الحاوية الثانية بداخلها دراجات نارية مستعملة يمنع استيرادها ومعدة للتهريب ولا يسمح بدخولها البلاد”، مشيرا الى انه ” تم تنظيم محضرين بما تم ضبطه واحالتهما الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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