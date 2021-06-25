بالفيديو.. لحظة القبض على “نائب الجن والعفاريت”

2021/06/25 | 17:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشرت وزارة الداخلية المصرية فيديو للحظة القبض على البرلماني السابق المثير للجدل علاء حسانين المشهور بـ”نائب الجن والعفاريت”.

وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

وألقت قوات الأمن على حسانين، لتزعمه تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيا تسخيره للجن.

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