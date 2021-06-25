القبض على إرهابي يعمل بديوان الجند في الموصل

2021/06/25 | 17:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة، الجمعة، عن إلقاء القبض على إرهابي انغماسي في الساحل الأيمن من الموصل.وذكرت الخلية في بيان لها "بعملية نوعية مركزة أستندت على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن، من الإيقاع بأحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء على وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب، في الساحل الأيمن لمدينة الموصل".وأضاف البيان، أن "المتهم هو أحد الإرهابيين الانغماسيين الذين يعملون بما يسمى ديوان الجند في عصابات داعش الإرهابية وشارك في العديد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين العزل".وتابع: "جرى استدراجه من قبل أبطال الاستخبارات والأمن وإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل بما ارتكبه من جرائم"./انتهى8

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