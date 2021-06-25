اليوم ..السعودية تعلن إجراءات جديدة لموسم الحج للعام 2021

2021/06/25 | 17:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية ، عن بدأها اليوم بتوجيه رسائل نصية إلى المرشحين رسمياً للحج، من المواطنين والمقيمين، لاستكمال إجراءات اختيار الباقات وسداد الرسوم المالية.وأفادت الوزارة على حسابها في "تويتر" بانطلاق المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات يوم الجمعة 25 حزيران.يشار إلى أن عدد المسجلين من الراغبين في الحج من الداخل في المسار الإلكتروني بلغ 558270 شخصا منذ بدء التسجيل وحتى موعد إغلاقه يوم الأربعاء الماضي.وبيّنت الوزارة السعودية المختصة أن نسبة المسجلين من الذكور بلغت 59%؜، في حين بلغت نسبة الإناث 41%.وكانت السلطات السعودية قد اتخذت قرارا قضى باقتصار موسم حج هذا العام على حجاج الداخل من المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب في السعودية، وحدّدت العدد بـ60 ألفا، وذلك بسبب الإجراءات المتخذة احترازا من عدوى فيروس كورونا./انتهى8

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