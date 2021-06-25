الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لكورونا في العراق

2021/06/25 | 17:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 5325 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 4512 حالة للشفاء و34 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق.وأشارت الى تلقي 26521 شخصاً للقاح كورونا في 24 …

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