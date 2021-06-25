إعادة كتابة الحياة؟ - بهجت عباس

2021/06/25 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بهجت_عباس إعادة كتابة الحياة ؟وهذا يعني إحداث تغيير في الجينوم (المواد الجينيّة في الخليّة) باستعمال CRISPR* (تقنية كتابة الجين) تقتضي (اقتطاع) جزء معيّن من الدنا لتصليح خطأ جينيّ فيها يغيّر طبيعة عملها.



هذه التقنية لا تزال في أوائلها ولكنّها تتقدم بسرعة.



كانت رائدتها جينيفر داودنا التي نالت وزميلتها إيمانوئيلا شاربنتيـر جائوة نوبل عام 2020 .



وهذه المقالة تشرح بإيجاز طبيعة هذه العملية ووصفاً لبعض التطو ......





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