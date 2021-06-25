تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار - زهير الخويلدي

2021/06/25 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي مقدمة: استغلال شخص ما هو استغلاله بشكل غير عادل.



هو استخدام ضعف شخص آخر لمنفعته الخاصة.



بطبيعة الحال، فإن الاستفادة من ضعف الآخرين ليس دائمًا أمرًا خاطئًا من الناحية الأخلاقية - فنحن لا ندين لاعب الشطرنج لاستغلاله نقطة ضعف في دفاع خصمه، على سبيل المثال.



لكن يبدو أن بعض أشكال استغلال المزايا خاطئة بشكل واضح، وهذا الشعور المعياري بالاستغلال هو الذي يهم الفلاسفة الأخلاقيين والسياسيين بشكل أساسي، ......





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