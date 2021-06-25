متى يعتذر -الأزهر- لضحاياه ؟ - أحمد عصيد

2021/06/25 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_عصيد يبدو أن العد العكسي لغربلة التراث الفقهي الإسلامي بشكل حاسم وغير مسبوق قد انطلقت فعلا كما تنبأنا بذلك لأكثر من مرة، فثمة عوامل ووقائع كثيرة تضافرت جميعها في العقد الأخير لتجعل استمرارية الكثير من بديهيات الفقه الإسلامي القديم وقواعده الفكرية أمرا مستحيلا.فبعد أن تحول معقل التطرف الوهابي والإرهاب الفكري (العربية السعودية) ـ وبإرادة أمريكية ـ إلى "منار" لـّ"الاجتهاد" و"الانفتاح" و"السماحة" (ولو ......





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