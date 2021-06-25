الصحة العراقية: تسجيل34 وفاة و5325 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/06/25 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حافظت الحصيلة اليومية للوفيات والاصابات بفيروس كورونا على ارتفاعها، على الرغم من الانخفاض النسبي بعدد الإصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالمقارنة مع الأيام الثلاثة الماضية.

البيان الخاص بالموقف الوبائي والذي نشرته وزارة الصحة أشار الى تسجيل أربع وثلاثين حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك مجمل عدد الوفيات الى سبعة عشر الفا وثلاث وثلاثين حالة، فضلا عن تسجيل خمسة آلاف وثلاث مئة وخمس وعشرين إصابة، وهو ما يرفع عدد الإصابات الى مليون وثلاث مئة وستة عشر الفا وارع مئة وثماني عشرة حالة، في حين أكد البيان تعافي أربعة آلاف وخمس مئة واثني عشر مصابا.

وكانت الحصيلة اليومية للإصابات بالفيروس قد تخطت حاجز الستة آلاف خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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