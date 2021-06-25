متطوعون مدنيون يشكلون فرق حشد وطني لمواجهة سيطرة طالبان على بعض المناطق

2021/06/25 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ متطوعون مدنيون أفغان في مدينة كوندوز شمالي البلاد بتشكيل ِ فرق ٍ لمواجهة حركة طالبان.

مصادرُ محلية ذكرت ان المتطوعين في الولاية لجأوا الى حمل السلاح في حين قام آخرون قربَ العاصمة الأفغانية كابول بتشكيل ِ حشدٍ وطني لمواجهة التهديدات المتزايدة لحركةِ طالبان والتي تمكنت في الأيام الماضية من السيطرة ِعلى مساحاتٍ واسعة بالتزامن مع بدء انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت في وقتٍ سابق ان حركة طالبان تمكنت من اعادةِ فرض سيطرتها على عشرين بالمئة من أفغانستان، مؤكدة ان الحركة تقف الان على المشارفِ الجنوبية للعاصمة كابول.

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