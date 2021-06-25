خامنئي يتلقى الجرعة الاولى من لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا

2021/06/25 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وسائلُ اعلام ٍ إيرانية صورا للمرشد علي خامنئي في اثناء تلقيه الجرعة َ الأولى من لقاح ٍ مضادٍ لفيروس كورونا.

وأعرب خامنئي بعد تلقيهِ اللقاحَ الإيرانيَ المسمى ايران بركت، عن شكره للقائمين على البحوثِ العلمية التي أدت الى انتاج ِ اللقاح المحلي، والذي حصل على رخصة ِالجهات الطبية للاستخدام قبل عشرةِ أيام، مضيفا انه لم يرغب بالحصول ِ على لقاح ٍ أجنبي.

وكان المرشدُ الإيراني قد أوقف جميعَ اعماله وانشطتِه العامة منذ نحو عام على خلفيةِ التفشي الكبير للوباء في بلاده، مقتصرا على اجراءِ بعض اللقاءات الضرورية عبر التطبيقاتِ الالكترونية.

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