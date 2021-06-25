الدولار يسجل انخفاضا اخر امام الدينار مع اغلاق البورصة

2021/06/25 | 17:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تراجع سعر صرف الدولار بصورة طفيفة امام الدينار العراقي، الجمعة، مع إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد.

وذكرت مصادرخبرية لـ NRT، اليوم (25 حزيران 2021)، إن "سعر صرف ورقة المائة دولار في بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد اقفلت على 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي".

وقد استقر سعر صرف الدولار في البورصة خلال افتتاحها صباح هذا اليوم على 148600".

وكانت اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر بيع ورقة فئة المائة الدولار، 149000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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