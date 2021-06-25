الاتحاد الأوروبي: شهادة كورونا الرقمية ستدخل حيز التنفيذ من بداية تموز

2021/06/25 | 17:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن 26 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي انضموا إلى نظام شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لفيروس كورونا، وستعمل كما هو مخطط لها في 1 تموز المقبل.وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي: "سيبدأ العمل بنظام شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لفيروس كورونا كما هو متوقع في الأول من تموز المقبل".وأضافت: "الآن 26 دولة عضوا في الاتحاد موصولة بالفعل بهذا النظام".وكان نواب البرلمان الأوروبي صادقوا، الأسبوع الماضي، على اعتماد "شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لفيروس كورونا"، التي تتيح لحامليها التنقل بين الدول الأوروبية الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دون الحاجة إلى الحجر الصحي أو الخضوع لاختبارات إضافية لفيروس كورونا".

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