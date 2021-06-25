بحجج واهية.. جهاز المخابرات العراقي يعتدي على شباب ببغداد بطريقة وحشية (فيديو)

2021/06/25 | 17:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قام عناصر من جهاز المخابرات العراقي، بالاعتداء على شباب عراقيين وسط العاصمة بغداد بحجج واهية.وعرضت الزميلة قناة العهد الفضائية لقاء مع احد الشباب وقد ظهرت علامات الاعتداء واضحة على وجهه.وروى الشاب في اللقاء طريقة الاعتداء الوحشية التي تعرض لها مع اصدقائه وصلت إلى حد الإيهام بالموت.لمزيد من التفاصيل الاطلاع على الفيديو […]

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