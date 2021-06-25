اتهامات لجهتين

2021/06/25 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمح النائب عن محافظة صلاح الدين، جاسم

الجبارة، اليوم الجمعة، لوجود جهتين

مستفيدة من انقطاع الطاقة الكهربائية

في عدد من مناطق العراق، قال إنها

"متورطة" باستهداف أبراج الطاقة وخطوط

الإمداد.

ورجح الجبا

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