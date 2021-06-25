"الأجسام الطائرة المجهولة".. ضابطة أميركية تخرج عن صمتها

2021/06/25 | 17:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت ملازم أول في البحرية الأميركية متقاعدة تفاصيل رصدها لطائرة مجهولة أثناء خدمتها على حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز، في وقت يستعد فيه البنتاغون لتقديم تقرير عن هذه الظواهر التي يسجلها الطيارون إلى الكونغرس.

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