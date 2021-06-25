والدة الوزني تتمسك بمطلبها والعشرات من أمهات الشهداء يحشدن للتصعيد

2021/06/25 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفاعل ناشطون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية والدة الشهيد المغدور إيهاب الوزني بعد ان وصل صداها إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وقال ناشطون عراقيون إن إصرار وتمسكَ والدة الشهيد الوزني بالكشف عن قتلة ولدها ستعزز موقف العشرات من أمهات شهداء حراك تشرين المطالبين الحكومة والمجتمعات الدولية بالتحرك لكشف هوية الجهات التي قادة حملة الاغتيالات ضد المتظاهرين.

فيما تقع اخرون بأن يشهد العراق قريبا ثورة غضب عارمة تقودها أمهات شهداء تظاهرات تشرين الذين تجاوز عددهم سبع مئة شهيد والاف الجرحى.

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