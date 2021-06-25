أين تختفي الجوارب؟ 5 أسباب مُحتملة للإجابة عن السؤال الذي حيَّر الجميع

2021/06/25 | 17:41 - المصدر: بغداد اليوم

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هل تمتلك أعداداً فردية من الجوارب تفوق تلك الزوجية لديك؟ انضم للفريق! - iStock

إذا وجدت أنك تمتلك أعداداً فردية كثيرة من الجوارب، فاعلم أنك لست وحدك، إذ يعاني كثير من الناس حول العالم من هذه الظاهرة المثيرة للاستفزاز.

وإضافة إلى حجمها الصغير وضياعها بين قطع الملابس الأخرى، كثيراً ما يعاني الناس من ضياع إحدى فردتي الجوارب بشكل غير مفهوم بين الحين والآخر، الأمر الذي يجعل هناك تساؤلاً مُلحّاً يكاد يسبب لأصحابه الجنون: أين تختفي الجوارب؟

إذا شعرت بأن لديك جوارب مفردةً أكثر من الأزواج المتطابقة، فلا تقلق فالأمر طبيعي وشائع.



وقد وجدت دراسة أجرتها شركة Samsung، أن الشخص العادي يفقد ما يقرب من 15 جوربًا سنويًا.



وهذا يعني أنك ستودِّع نحو 1264 جوربًا على مدار حياتك.

وبينما يُعد فقدان الجوارب أمراً حتمياً في الحياة، وينتهي به المطاف كلغز لا حلّ له، نستعرض في هذا التقرير أين تختفي الجوارب المفقودة، وفقاً لخبراء.

1- غسالة الملابس هي المشتبه به الأول!

وفقاً لموقع Socks Drawer أو "درج الجوارب"، تُعد غسالة الملابس المسؤولَ الأول عن إجابة "أين تختفي الجوارب؟".

وعندما تقوم الغسالة بتدوير ملابسك، أحياناً يكون من الوارد أن تنحشر الأشياء الصغيرة مثل قطع الملابس الداخلية الصغيرة أو الجوارب والقفازات، خلف حوض الغسيل، أو الإناء الفضي الكبير الذي تملأه بالملابس.

وفي تلك الحالة، تنزلق الجوارب من خلال ثقب ما أو اتساع معين في الحشية، تلك الحلقة السميكة المطاطية على نافذة التحميل الأمامية التي توصد الغسالة بشكل محكم عند إغلاق الباب، وتضيع هناك.

وللتحقق من وجود الجوارب المفقودة في تلك الثغرة، حاوِل سحب الختم الموجود بين الماكينة والأسطوانة المعدنية، وقم بتدوير الأسطوانة بحثاً عن الملابس الضائعة.

وقبل هذه الخطوة تأكَّد من فصل الكهرباء عن الجهاز؛ حرصاً على سلامتك.

2- مجففات الملابس شريك ثانوي في الجريمة

لفت موقع today إلى أن هناك جاياً آخر مسؤولاً عن ضياع جواربك، وهو ماكينات تجفيف الملابس.

وعلى الرغم من أن تلك الآلات لا تضيّع قطع الملابس الصغيرة في العادة، فإنها قد تكون المسؤولة عن أين تختفي الجوارب إذا نسيت تركيب فلتر الوبر والألياف.

وإذا كان فلتر الوبر غير موصد في مكانه بالجزء السفلي من باب ماكينة تجفيف الملابس، أو كان تالفاً أو مثقوباً، فيمكن أن تجد الجوارب أو الأشياء الصغيرة الأخرى طريقها إلى أنبوب العادم وتفقدها إلى الأبد.

3- "التحميل الزائد للملابس" قد يُنكر المسؤولية

تقول إد كريستي، مالكة شركة تصليح وقطع غيار أجهزة الغسيل، إن زيادة التحميل على الجهاز بوضع قدر كبير من الملابس في الغسلة الواحدة أو التجفيفة الواحدة، قادرة على التسبب في إخفاء جواربك.

وإذا وجدت نفسك في اليوم التالي تسأل: "أين تختفي الجوارب"، فتذكَّر رد كريستي لموقع Best Life Online، الذي تقول فيه: "عندما أرى الجوارب متناثرة خارج أسطوانة التجفيف أو الغسيل أو داخل قطع الماكينة الداخلية، فإن ذلك عادةً ما يكون نتيجة التحميل الزائد، وهو ما يدفع قطع الملابس الصغيرة إلى مناطق لا يُفترض أن تكون فيها"، لذلك فإن الشخص نفسه هو المسؤول عن فقدان زوج جواربه المفضلة، ولم يقع ضحية لأحد.

وتميل الجوارب وقطع الملابس صغيرة الحجم إلى الاختباء في مناطق التصريف أو الفلترة، وكذلك في قنوات العادم الخلفية أو مواسير المياه عند زيادة التحميل.

4- هل ما زلت تتساءل: أين تختفي الجوارب؟ ابحث حولك جيداً!

إذا كانت لديك مساحة محدودة لتحضير الغسيل وتطبيقه، فمن المحتمل جدًا أن يسقط عدد من أزواج الجوارب من يديك أثناء التحميل أو التفريغ أو التوزيع.

ويمكن أن تنزلق الجوارب بسهولة خلف أو بين ماكينات الغسيل، أو عند توزيع الملابس المطوية في أماكنها المخصصة بخزانات الملابس.

وفي حال استخدامك المغسلة أو غرفة الغسيل العمومية في بنايتك السكنية، فقد يحدث بشكل عارضٍ أن يجمع جارك جواربك المفقودة مع ملابسه إذا لم تنتبه جيداً عند تفريغ الغسالة أو مجفف الملابس بعد الاستخدام.

5- الجورب يختبئ داخل كنزتك الصوفية

تميل الملابس بعد الغسيل والتجفيف إلى الالتصاق بعضها ببعض بشكل غريب، نتيجة امتزاج الألياف وجفافها وهي متزاحمة ومتداخلة.

وبطبيعة الحال، لأن الجوارب خفيفة وصغيرة في الحجم، فقد تلتصق في بنطالك الجينز، أو تعلق بهدوء داخل كنزتك الصوفية.

ولعلاج تلك المشكلة، يشير موقع Sock Drawer إلى أن بإمكانك التأكد من هز كل ملابسك قبل طيها وتخزينها في خزانات الملابس؛ وذلك لتجنب سقوط زوج من الجوارب من ياقة قميصك خلال ساعات الدوام في اليوم التالي.

وفي حال قمت بالتحقق من كل هذه الأماكن الشائعة لمعرفة أين تختفي الجوارب دون التوصُّل إلى حلٍّ للغز، فسيتحتّم عليك حينها شراء زوج جديد من الجوارب.



ومع ذلك احذر، فقد تكون غسالتك جائعة وتنتظر ضحيتها الجديدة.

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