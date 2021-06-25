2021/06/25 | 17:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الجمعة، تمكنها من ايقاف عمليات ابتزاز نفذتها طالبة بحق زميلاتها في الجامعة بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان صادر عن الشرطة المجتمعية ورد للسومرية نيوز، ان "مفرزة قسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، تمكنت من احباط وإيقاف عمليات ابتزاز الكتروني نفذتها طالبة بحق زميلات لها بسكن داخلي خاص في احدى الجامعات ببغداد".

واضاف البيان ان "الطالبة قامت بتهديدهن بنشر صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية خاصة بهن مقابل مبالغ ومصوغات ذهبية استولت عليها منهن".وتابع ان "المفرزة استطاعت مواجهة المبتزة بأدلة الادانة واتخذت بحقها الإجراءات اللازمة بعد أن تم حذف محتوى الابتزاز من هاتفها".

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