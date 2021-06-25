سرقة كتاب مقدس في العراق يبلغ قيمته مليون دولار .. والقوات الامنية تكشف التفاصيل (صورة)

2021/06/25 | 17:47 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت وزارة الداخلية ، الجمعة، توقيف 4 أشخاص استولوا على كتاب "نجمة داود" الأثري.

وذكر بيان مديرية مكافحة الإجرام في العاصمة بغداد تلقى NRT نسخة منه، اليوم (25 حزيران 2021)، ان " قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين، لقيامهم بسرقة كتاب (نجمة داود) الأثري المقدس".

وأوضح البيان، أنه "تم استدراج المتهمين عن طريق شراء الكتاب الأثري مقابل مبلغ مليون دولار أمريكي، ليتم نصب كمين محكم والقبض عليهم".

جدير بالذكر أنه تم الاستيلاء على كتاب "نجمة داود" من المتحف الوطني مع آلاف القطع الأثرية النادرة بعد سقوط النظام السابق على يد القوات الأميركية عام 2003.

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