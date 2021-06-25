الامن النيابية لـ(واخ): القضاء يجب ان يكون له دور في الجريمة السياسية

2021/06/25 | 17:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي ، القضاء ان يكون له دور في الجريمة السياسية “.

وقال الاعاجيبي في تصريح لوكالة “خبر برس” (واخ) ان” البلد يمر بفوضى إدارية واقتصادية وصحية وامنية وهذه نتيجة الاحتلال الأمريكي للعراق “، موضحا ان” أي بلد يعيش الاحتلال يعيش الفوضى لفترة طويلة وتبقى عدم الانضباط “.

وأشار الى ان” القوانين موجودة ولكن ليس هناك من يعمل بها “، متسائلا” بأي حق رجل الامن الذي يحفظ النظام يتم التجاوز عليه من قبل البعض “؟.

واكد ” اننا بحاجة الى وعي مجتمعي واعلام حر ودعم من رجال الدين وشيوخ العشائر لحفظ كرامة المنتسب “، مشيرا الى ان” مفهوم الديمقراطية فهم بطريقة خاطئة من خلال الاعتداء على رجال الامن وهذا غير صحيح”.

واضاف ان” الاحتلال لم يدمر البنى التحتية للعراق وانما دمر البنى التحتية للإنسان العراقي “، مؤكدا ان” رجل الشرطة لايمثل نفسه او عشيرته وانما يمثل القانون وهيبة الدولة والاعتداء عليه ويعد الاعتداء عليه اعتداء على كل رموز البلد والاعتداء على العراق “، موضحا ان” كل من يحب العراق عليه احترام رجل الشرطة لانه هيبة العراق”.

ودعا عضو لجنة الامن النيابية ” القضاء الأعلى انصاف رجال الامن لان هناك الكثير من الدعاوى ترفع من قبل رجال الشرطة ولكن يتم اطلاق صراح المتجاوز “، مبينا ان” الخلل الأول والأخير في مجلس القضاء الأعلى ونحن تكمنا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى وقلنا له يستحيل ان يعمل القاضي ان لم يكن هناك رجل شرطة لان القضاء يصدر القرار ولكن المنفذ هو رجل الشرطة ويجب ان تكون هناك أسس للتعاون بين الامن والقاضي “.

وأضاف ان ” القضاة محترمين ولكن هناك البعض منهم قد يكون غير شجاع ويخاف من تهديد عائلته ومن يخاف لايكون له مكان في العراق يجب ان يخدم بإخلاص او الابتعاد “، مشيرا الى ان” هناك بعض السياسيين عليهم مئات القيود الجنائية وسجن عدة مرات وعليه شبهات فساد وبعدها يشارك في الانتخابات والانسان الشريف يتم ابعاده”، داعيا القضاء ان يكون له دور في معالجة الجريمة السياسية “.

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