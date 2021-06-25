2021/06/25 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تمكنها من إيقاف عمليات ابتزاز نفذتها طالبة بحق زميلاتها في إحدى جامعات بغداد.وذكر بيان للشرطة، تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طالبة تبتز زميلاتها بسكن داخلي بجامعة في بغداد..



والشرطة تتحرك المركز الخبري الوطني.

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