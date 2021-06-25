بغداد: طالبة تبتز زميلاتها في السكن الجامعي والشرطة المجتمعية تتدخل

2021/06/25 | 17:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت الشرطة المجتمعية، الجمعة، إيقاف عمليات ابتزاز نفذتها طالبة بحق زميلاتها في الجامعة.

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وذكرت الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 حزيران 2021)، أنه "تمكنت مفرزة قسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية من احباط وإيقاف عمليات ابتزاز الكتروني نفذتها طالبة بحق زميلات لها بسكن داخلي خاص في احدى الجامعات ببغداد، حيث قامت بتهديدهن بنشر صور ومقاطع فيديوية وتسجيلات صوتية خاصة بهن مقابل مبالغ ومصوغات ذهبية استولت عليها منهن".

وبحسب البيان "استطاعت المفرزة مواجهة المبتزة بأدلة الادانة واتخذت بحقها الإجراءات اللازمة بعد أن تم حذف محتوى الابتزاز من هاتفها".

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