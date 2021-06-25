الإعلام الأمنى يعلن اعتقال 100 إرهابى خلال أسبوع بالبلاد

2021/06/25 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الإعلام الأمنى العراقى

اليوم (الجمعة) عن أن وكالة الاستخبارات

في وزارة الداخلية تمكنت خلال الأسبوع

الماضى من ضبط 100 مطلوب وفق المادة 4

إرهاب في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأفادت الخلية الأمني

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