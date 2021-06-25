بفعل صدام وأمريكا.. العراق يحصد سنوات المحسوبية والفساد بفقدان ركيزة الدولة

2021/06/25 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسم معهد "كارنيجي" الأمريكي للأبحاث

صورة قاتمة لإنهيار الزراعة في العراق

بسبب الفساد والمحسوبيات، بعدما كان من

ركائز الزارعة على مستوى العالم، قبل أن

يبتلى بإنعدام الأمن الغذائي بفعل

سنوات الحروب.

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