مستشار الكاظمي يشترط محددات لرفع قيمة الدينار: الوضع قد يسوء

2021/06/25 | 18:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، شروطًا لرفع قيمة الدينار العراقي في ظل عدم استقرار عدم أسعار الصرف.

وقال صالح في تصريح، 25 حزيران/يوليو، إنّ "رفع قيمة الدينار العراقي مرهون بقدرة الاقتصاد على النمو بشكل بعيد عن الإيرادات الريعية".

وأضاف صالح، أنّ "التوقعات تشير إلى نمو حالي بنسبة 2.5%، بشكل يوازي نمو السكان الحقيقي"، مشيرًا إلى "ضرورة تحقيق تنمية صحيحة، وتقليل البطالة تعزيز فرص العمل عبر المشاريع الاستثمارية لتحقيق استدامة اقتصادية".

وحدد المستشار، "أمرين مهمين لرفع قيمة الدينار؛ الأول السياسة النقدية التي تحافظ على استقرار سعر الصرف وتخلق بيئة مستقرة لفترة طويلة، والثاني دعم المشاريع الاستثمارية للتنمية، وإلا سيكون الوضع أسوأ".

وبيّن صالح، أنّ "التضخم ارتفع بنسبة 6% بقياس أنواع السلع والخدمات"، عادًا ذلك "تضخمًا معقولاً وتحت السيطرة بالمقارنة مع الانخفاض الكبير في قيمة الدينار".

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