مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين بحملة أمنية في عدة محافظات

2021/06/25 | 18:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على اربعة متهمين بمناطق مختلفة من البلاد.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "تم القبض على ثلاثة متهمين في كركوك ومتهم في واسط وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي ".واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين (28 و 32) مخدرات".

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