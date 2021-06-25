النقل تخاطب المحافظات لازالة التجاوزات عن خطوط السكك الحديدية

2021/06/25 | 18:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة النقل، الجمعة، مخاطبة جميع المحافظات التي تمر بها خطوط السكك الحديدية لإزالة التجاوزات عنها.

وقال مدير عام شركة سكك الحديد طالب جواد الحسيني في تصريح صحفي، اليوم (25 حزيران 2021) أن "وزارة النقل فاتحت جميع المحافظات التي تمر بها خطوط السكك الحديد من اجل رفع التجاوزات عن خطوط السكك"، مبينا أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء فاتحت بدورها المحافظين لإزالة التجاوزات الحاصلة على السكك الحديدية".

وأكد الحسيني، "وجود حاجة ملحة الى ثقافة مجتمعية، لأن بعض المتجاوزين لا يشعرون بحركة القطارات واهميتها، ولا يقيمون عمل السكك، وإنما ينظرون لمصالح ضيقة من خلال تشيد محل او بناء سكن لهم"، لافتا الى أن "شركة السكك الحديدية تمر بتحديات كبيرة جدا جراء التجاوزات من جهة وشح التخصيصات المالية من جهة أخرى".

وتابع الحسيني، أنه "على الرغم من هذه التحديات إلا أن الشركة تعمل على إعادة خطوطها المدمرة"، مضيفا، أن "التجاوزات على خطوط السكك الحديد تؤثر على حركة القطارات، بما في ذلك الحمولات، الامر الذي ينعكس سلبا على إيرادات الشركة".

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