وزير الخارجيَّة يوجه دعوة نيابة لرئيسة مجلس النواب الأسباني لزيارة العراق

2021/06/25 | 18:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوجه وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الجمعة، دعوة نيابة لرئيسة مجلس النواب الإسباني ميريتشيل باتيت، لزيارة العراق.وذكر بيان للخارجية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين والوفد المرافق له التقى، رئيسة مجلس النواب الإسباني ميريتشيل باتيت".وقدم حسين ملخصاً عن الوضع الحالي في العراق والمنطقة والتحديات التي تواجهها الحكومة العراقيَّة، كما أوضح الاستعدادات القائمة لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول القادم، مُؤكّداً على أهمية هذه الانتخابات للعراق. وأشاد وزير الخارجية، بدعم الاتحاد الأوروبيّ ومن ضمنه إسبانيا لإرسال مراقبين خلال الانتخابات القادمة، مؤكدا ضرورة ادامة اللقاءات الثنائيَّة وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع إسبانيا والاستفادة من الخبرات الإسبانيّة في مختلف القطاعات، وقد وجه الدعوة نيابة عن رئيس مجلس النواب لباتيت لزيارة العراق.من جانبها رحبت باتيت بوزير الخارجية، مؤكّدةً على أهمية هذه الزيارة والتي تساهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة والتنسيق المتبادل، مشددة على أهمية استمرار التعاون وتفعيل الملفات المُشتركة، معربةً عن شكرها وسعادتها لتلبية الدعوة في الوقت المناسب.

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