النهج الوطني تكشف عن أبرز أبواب الفساد التي تستنزف موارد البلاد

2021/06/25 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت كتلة النهج الوطني عددا من الموارد الرئيسة للفساد قالت انها تستنزف مبالغ تصل الى ترليونات الدنانير سنويا.

وأكد رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان، ان ما يتم استنزافه من أموال في مزاد العملة يبلغ نحو أربعة إلى خمسة تريليون دينار، تذهب في جيوب ما وصفها بالطبقة الطفيلية الانانية، فضلا عن ضياع ما لا يقل عن تسعة ترليون دينار سنويا من ايرادات المنافذ الحدودية، ومبالغ أخرى تضيع من إيرادات شركات الهاتف النقال تتراوح بين ستة الى ثمانية ترليون دينار سنويا.

ودعت الكتلة الى إلغاء جولات التراخيص النفطية التي تكلف مستحقات شركاتها الأجنبية سنويا مبالغ كبيرة، وإلغاء عقود شراكة اقليم كردستان مع الشركات النفطية الأجنبية واستبدالها بصيغ تعاقد تحقق اعلى منفعة للعراق، إضافة الى تعديل عقود شركات الكهرباء مع المستثمرين.

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