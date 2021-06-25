"التهدئة لا تعمل".. نائب في البرلمان الأوروبي يدعو إسبانيا للرد على المغرب

2021/06/25 | 18:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم نائب إسباني في البرلمان الأوروبي المغرب بالسعي لخنق سبتة ومليلية اقتصاديا، داعيا الحكومة الإسبانية إلى التحرك.

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