استنفار أمني في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد

2021/06/25 | 18:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني باستنفار القوات العراقية، يوم الجمعة، في محيط المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط العاصمة بغداد.وأخبر المصدر الأيام نيوز، إن “محيط المنطقة الخضراء تشهد انتشاراً أمنياً كثيفاً لقوات جهاز مكافحة الإرهاب وسوات والشرطة الاتحادية”.وأضاف أن “الانتشار شمل مناطق الكرادة الداخل والخارج وشارع ابو نواس بالإضافة إلى الجادرية وكرادة مريم”.وأوضح أن […]

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