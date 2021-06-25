المالية النيابية تكشف مصير فارق سعر النفط في الموازنة: 30 دولار لكل برميل!

2021/06/25 | 18:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، مصير الاموال التي يحصل عليها العراق اثر ارتفاع سعر النفط عن المخطط له في الموازنة.

وقال مقرر اللجنة، احمد الصفار، في تصريح لـNRT اليوم، (25 حزيران 2021)، ان "الايرادات النفطية ارتفعت، حيث بلغ الفرق بين سعر البرميل المخطط له في الموازنة وسعر البيع في السوق حاليا بحدود 30 دولار".

وأوضح الصفار، ان "هذه الزيادة، أما تذهب لتمويل العجز، أو يدور للموازنة اللاحقة للسنة القادمة، أو يتم تنظيم موازنة تكميلية".

ورجح الصفار، ان تذهب هذه الزيادة إلى الموازنة القادمة، حيث ان الحكومة ماضية في اعداد مشروع موازنة 2022، عازيا ذلك إلى ان "الوقت لا يسعف لاعداد موازنة تكميلية".

وبين، انه "وفق الحسابات، عندما يصل برميل النفط إلى حدود الـ80 دولار انذاك يتم تمويل كامل العجز، الذي هو بحدود الـ28 تريليون دينار، فيما زاد عن الـ80 يعد وفرا".

يذكر ان الحكومة اعتمدت في موازنة 2021 على سعر برميل النفط 42 دولارا ثم قامت بتعديله إلى 45 دولارا، الا ان الأسعار الحالية تجاوزت حاجز الـ75 دولارا لبرميل النفط الواحد.

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