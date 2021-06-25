فتاة تبتز زميلاتها في بغداد بنشر مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية والشرطة توضح

2021/06/25 | 18:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، تمكنها من ايقاف عمليات ابتزاز نفذتها طالبة بحق زميلاتها في احد الجامعات في العاصمة بغداد.

وقالت الشرطة المجتمعية في بيان لها اليوم (25 حزيران 2021) ان "مفرزة قسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية من احباط وإيقاف عمليات ابتزاز الكتروني نفذتها طالبة بحق زميلات لها بسكن داخلي خاص في احدى الجامعات ببغداد، حيث قامت بتهديدهن بنشر صور ومقاطع فيديوية وتسجيلات صوتية خاصة بهن مقابل مبالغ ومصوغات ذهبية استولت عليها منهن".

واضاف البيان ان المفرزة استطاعت مواجهة المبتزة بأدلة الادانة واتخذت بحقها الإجراءات اللازمة بعد أن تم حذف محتوى الابتزاز من هاتفها".

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