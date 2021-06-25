تونس.. فرض حجر صحي شامل في عدة مناطق

2021/06/25 | 18:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع كشفت الحكومة التونسية عن اعتزامها تطبيق الحظر الصحي الشامل في عدد من المناطق، محددة الإجراءات التي سيتم اتباعها.وقالت، الناطقة الرسمية باسم الحكومة التونسية حسناء بنت سليمان في بيان عن تفاصيل إجراءات الحجر الصحي الشامل، إنه "للمناطق التي تتراوح فيها نسبة حدوث حالات عدوى بفيروس كورونا أكثر من 400 إصابة لكل 100 ألف ساكن خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة". وحددت حسناء الإجراءات المزمع اتخاذها كما يلي: حظر التنقل من وإلى الولايات والمعتمديات المعنية بالحجر الصحي الشامل.حظر التجوال يبدأ من الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم التالي.غلق جميع المتاجر باستثناء المحلات الغذائية، والدعوة إلى عدم مغادرة المنازل إلا لقضاء الحاجات الضرورية.حظر جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وكافة التظاهرات سواء علمية أو ثقافية ومنع ارتياد دور العبادة.تنظيم استمرارية العمل في الحدود الدنيا بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، طبقا لما تضمنه بلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 20 تموز2021.استثناء المعنيين بالتنقل في إطار الاختبارات والامتحانات الوطنية والتزود بالمواد الحيوي الغذائية والطبية.استثناء الأنشطة الحيوية بالتشاور مع الوزارات القطاعية.وشددت الحكومة على أن الإجراءات الردعية ستتطبق على كل مخالف لإجراءات الحجر الصحي الشامل ويتم التتبع وفقا لأحكام المرسوم رقم 9 لعام 2020 وبقية المقتضيات الزجرية الجاري بها العمل".

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