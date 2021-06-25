2021/06/25 | 18:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بعد ما يقرب من عقد من المحاولات، صوت مجلس النواب الأميركي لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية، الصادر عام 2002، والذي سمح بإعلان الحرب على العراق.بالنسبة للبعض، فإن الإلغاء سيفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير أمريكي يقدم لواشنطن خطة للفوز باللعبة الطويلة في العراق المركز الخبري الوطني.

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