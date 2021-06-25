الولايات المتحدة تلوح بالانسحاب من محادثات الاتفاق النووي مع إيران

2021/06/25 | 18:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، إن واشنطن لن توافق على إزالة جميع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على طهران.

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وأكد مالي في حديثه مع برنامج إذاعي أن "الولايات المتحدة ستنسحب من المفاوضات إذا كان الاتفاق الذي تريده إيران لا يتفق مع مصالحنا"، مضيفا أن "نافذة التفاوض مع طهران لن تظل مفتوحة إلى الأبد".

ولفت مالي إلى أن "الولايات المتحدة تتشاور عن قرب مع الإسرائيليين بشأن المفاوضات النووية؛ لأن الهدف مشترك".

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