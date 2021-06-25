تساؤلات الحداثة لمستقبل سورية - عبدالله تركماني

2021/06/25 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني شغلت تساؤلات الحداثة حيّزاً مهماً في الخطاب السوري المعاصر، وتتجدد هذه التساؤلات الآن مع الأمل بالانتقال السياسي من الاستبداد إلى الديمقراطية.



ولعلَّ الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الارتكاس بالوعي السوري إلى مقولات قرون سابقة، تدور حول الغرب وحضارته وثقافته وفكره وموقعنا من هذه الحضارة والثقافة والفكر، حيث يستعاد الموقف القائل بـ " عدوانية الغرب " و " بربرية حضارته "، إلى جانب مقولة التفوق الروحي وال ......





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