زياد رؤوف أول كردي يحصل على لقب سفير كراكوف للتعددية الثقافية 2020

2021/06/25 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصل الكردي زياد رؤوف، على لقب سفير كراكوف للتعددية الثقافية للعام ألفين وعشرين خلال حفل توزيع الجوائز في كراكوف.

وقال زياد رؤوف، بعد حصوله على الجائزة، وفق بيان لمكتب ممثلية إقليم كردستان إن سلطات كراكوف وسكانها كانوا دائمًا متسامحين ومنفتحين على الثقافات الأخرى.

وتُمنح الجائزة التي بدأت في عام ألفين وثمانية عشر للأشخاص أو الكيانات التي تعمل من أجل الحوار بين الثقافات في كراكوف.

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