2021/06/25 | 19:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوفد العراقي برئاسة الحلبوسي يختتم زيارته إلى باريس المركز الخبري الوطني.

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