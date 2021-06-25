أنا شخص متوسط يا أميأبي

2021/06/25 | 19:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأيام الأخيرة، نتابع في المغرب احتفاء الإعلام واحتفاء أصدقائنا بالتلاميذ الذين حصلوا على أعلى نقاط في امتحانات الباكالوريا...معدلات مرتفعة تتجاوز 1920 في معظمها.وللإشارة، فقد حصلت الفتيات على تسعة من بين عشر أعلى معدلات في امتحانات الباكالوريا في المغرب.

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