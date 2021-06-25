وزير الخارجية يشيد بدعم الاتحاد الأوروبي ومن ضمنه إسبانيا لإرسال مراقبين خلال الانتخابات المقبلة

2021/06/25 | 19:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد وزير الخارجية فؤاد حسين، بدعم الاتحاد الأوروبيّ ومن ضمنه إسبانيا لإرسال مراقبين خلال الانتخابات المقبلة، فيما أكد أهمية تلك الانتخابات للعراق.

وذكرت الخارجية في بيان، أن حسين وخلال لقائه رئيسة البرلمان الإسباني ميريتشيل باتيت، أشاد بدعم الاتحاد الأوروبيّ ومن ضمنه إسبانيا لإرسال مراقبين خلال الانتخابات المقبلة، مشددًا على ضرورة إدامة اللقاءات الثنائيَّة وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع إسبانيا والاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية، وجه الدعوة نيابة عن رئيس مجلس النواب لباتيت من أجل زيارة العراق.

من جانبها، أكدت باتيت، أهمية هذه الزيارة والتي ستساهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة والتنسيق المتبادل، مشددةً على أهمية استمرار التعاون وتفعيل الملفات المُشتركة بين البلدين.

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